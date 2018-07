Na zona de rebaixamento, Goiás tenta recuperação contra o líder Corinthians A situação do Goiás não anda fácil no Campeonato Brasileiro. Depois de perder os dois últimos jogos e entrar para a zona de rebaixamento, o time esmeraldino tentará a recuperação nesta quinta-feira, às 19h30, contra o líder Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 30.ª rodada.