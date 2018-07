Na zona de rebaixamento, Ponte Preta liga sinal de alerta no Brasileirão

Demorou, mas chegou. Depois de "namorar" a zona de rebaixamento por muitas rodadas, a Ponte Preta entrou no grupo da degola pela primeira vez após perder para a Chapecoense por 1 a 0, domingo, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A missão agora é unir forças diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida para manter o clube dentro da elite nacional para 2018.

Com 28 pontos, o time campineiro ocupa a 18.ª posição. O sinal vermelho está, enfim ligado e o clima agora passa a ficar pesado. Os portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli na manhã desta segunda-feira estavam pichados com os seguintes dizeres: "Se cair, prepare-se para apanhar". Ainda restam 13 jogos, sete deles marcados para Campinas e seis fora.

A meta é atingir os 47 pontos para evitar a queda à Série B. Faltam, portanto, mais 21 pontos dos 39 pontos que o time vai disputar. Para o técnico Eduardo Baptista, que estreou na última rodada no lugar de Gilson Kleina, o segredo para sair desta situação "é muito trabalho". Além disso, ele aposta principalmente nos sete jogos que vão ser disputados em casa, a começar contra o Flamengo, na próxima segunda-feira à noite, pela 26.ª rodada.

Como a delegação voltou de Chapecó somente no final da tarde, os trabalhos começam nesta terça-feira. O volante Fernando Bob está suspenso com três cartões amarelos, mas o também volante Elton cumpriu suspensão e pode voltar porque estava atuando como titular.

A expectativa maior é pela volta de três jogadores considerados peças-chave: o goleiro Aranha, o atacante Emerson Sheik e o meia Renato Cajá. Os dois primeiros já estão de fora há dez dias e devem ser liberados pelos médicos. Aranha vinha de um desgaste físico por atuar por 71 jogos seguidos. Com relação a Sheik, ele tem sido utilizado de forma compensatória para suportar o ritmo de jogos sem sofrer uma lesão muscular grave.

Renato Cajá tinha atuado meio tempo na vitória sobre o Sport, por 1 a 0, quarta-feira passada pela Copa Sul-Americana. Mas acusou dores na panturrilha esquerda e foi preservado do último jogo. Ele também deve ter condições de jogo.