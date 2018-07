Na zona de rebaixamento, São Paulo busca consistência e confiança para clássico

Após o empate em 1 a 1 com o Avaí, no último domingo, o São Paulo inicia nesta terça, quando o elenco se reapresenta no CT da Barra Funda, sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De volta à zona de rebaixamento, com 23 pontos, na 17ª posição, a equipe sabe que precisará da vitória contra o rival para retomar a confiança do grupo na luta contra o rebaixamento. Hernanes projeta um jogo difícil. "Não tem mamata, né. Agora é clássico, não tem mamata. Vamos nos preparar para fazer um bom jogo no próximo final de semana", avaliou o meia.

Ainda em busca de uma retomada no torneio, o São Paulo enfrentará um Palmeiras que também vive má fase. Atual campeão do Brasileirão, o time vem tendo rendimentos muito abaixo dos esperados na temporada. No último domingo, foi derrotado em casa por 2 a 0 pela Chapecoense.

"Estamos aguardando por uma arrancada, está demorando a acontecer, mas a equipe tem feito por merecer e a qualquer momento possamos consolidar essa situação", reconhece o técnico Dorival Junior, que diz enxergar um crescimento pequeno e gradual no time. "O crescimento é pequeno, gradativo, mas vem acontecendo. A gente percebe um time um pouco mais solto, com confiança pra começar jogadas importantes".