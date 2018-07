Na zona de rebaixamento, Silas deixa comando da Lusa

A derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz, na última terça-feira, foi a última de Silas no comando da Portuguesa. Nesta quinta-feira, o técnico se desligou do clube após entrar em acordo com a diretoria. Para a partida deste sábado, diante do Bragantino, o time será comandado por Zé Augusto, treinador do sub-20 e que já foi o técnico das categorias de base a até do time principal do Corinthians.

Silas assumiu a Portuguesa no início de agosto, substituindo Marcelo Veiga. No total, ele comandou o time em sete jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, vencendo uma partida, empatando outras duas e perdendo quatro. Ele foi muito prejudicado pelo elenco modesto da Lusa.

Silas foi o quarto treinador da Portuguesa nesta temporada. Antes dele, passaram pelo clube Guto Ferreira, no Paulistão, Argel Fucks, ni Paulistão e início da Série B e Marcelo Veiga. A Portuguesa sofre na zona de rebaixamento da Série B. O clube é o vice-lanterna, na 19.ª posição, com 17 pontos.