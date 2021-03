Nacho festeja boa atuação na vitória do Atlético-MG: 'Contente pela estreia'

O meio-campista Nacho Fernández teve uma estreia de gala pelo Atlético-MG. Tudo bem que foi contra o lanterna Coimbra pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, mas o argentino esteve envolvido nos três gols da vitória por 3 a 0 nesta tarde de sexta-feira no Mineirão. Marcou o primeiro, deu assistência para o segundo de Igor Rabello e sofreu o pênalti convertido por Hulk.

"Foi um jogo muito difícil. Resolvemos com os gols no primeiro tempo. Nosso pessoal, me serviu para ganhar ritmo. Estou muito contente pela estreia, pela primeira partida. Tive 30 dias para treinar e começar bem, agora o torneio para. São decisões que se tomam no futebol. Temos que aceitar. Sobre meu estilo, trato de pedir a bola sempre. O Cuca me pede para me soltar, para jogar livre. É o que vou tentar fazer aqui", disse Nacho na saída do gramado.

Outro destaque da noite foi o atacante Hulk. O jogador desencantou ao converter o pênalti no final do primeiro tempo. "Graças a Deus. Tive a oportunidade de poder ter um mês para trabalhar, ganhar condição física. Muito feliz em fazer o gol. Espero fazer muitos gols para trazer alegrias à torcida do Atlético", disse o camisa 7.

O resultado positivo manteve o time do técnico Cuca na liderança e com aproveitamento de 100%. Agora, são 15 pontos em cinco jogos, além de 15 gols marcados. A competição será paralisada a partir de segunda-feira, em princípio, sem data para retorno. Tudo devido ao agravamento da pandemia de covid-19.