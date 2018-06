Nacho se diz pronto para marcar Cristiano Ronaldo na estreia da Espanha

Utilizado como lateral-direito na vitória por 1 a 0 da Espanha sobre a Tunísia neste sábado, o defensor Nacho Fernández garantiu que está preparado para enfrentar Cristiano Ronaldo na estreia da Copa do Mundo, contra Portugal, na próxima sexta-feira. O zagueiro do Real Madrid é uma das opções do técnico Julen Lopetegui, que não deverá contar com Daniel Carvajal, lesionado, na primeira partida do Grupo B.

"Não falei sobre isso com o treinador, mas ele sabe perfeitamente que pode contar comigo. Estou pronto para disputar esse tipo de partida. Conheço Cristiano e não me sairia mal se o enfrentasse", afirmou o defensor, após o amistoso disputado em Kraznodar, na Rússia.

Enquanto Carvajal se recupera de uma lesão muscular na coxa e tenta evitar ser cortado da Copa, Nacho começou no banco de reservas a partida contra a Tunísia. Para a estreia no Mundial, o zagueiro de origem disputa vaga na equipe titular com Álvaro Odriozola, lateral-direito da Real Sociedad - ele começou jogando o amistoso.

Fernández aprova a metodologia de Lopetegui, adepto de alterações táticas durante as partidas. "Temos muitas opções de jogadores que podem fazer diferentes funções. Julen já testou linha de três zagueiros em muitas partidas", exemplificou.

Quanto ao desempenho na vitória por 1 a 0 neste sábado, o atleta do Real Madrid minimizou as dificuldades enfrentadas. "Saímos com sensações positivas. Foi uma boa prova do que vamos encontrar no Mundial, ganhamos o jogo ainda que não tenha sido uma grande partida", analisou.

Depois da estreia em Sochi, a Espanha vai jogar no dia 20, contra o Irã, e no dia 25, contra o Marrocos.