Nacho vê pênalti como crucial para vitória do Atlético-MG e exalta força do time

Apontado por muitos como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG mostrou a força do seu elenco ao derrotar o Ahtletico-PR, adversário direto na luta pelas primeiras posições, por 2 a 0, neste domingo, no Mineirão. O clube alvinegro não contou com o atacante Hulk, principal destaque da equipe nas últimas partidas.

"Estão todos preparados para jogar e estamos mostrando isso em todas as partidas. A equipe respondeu muito bem mesmo sem alguns jogadores que vinham atuando. Precisamos continuar nesse ritmo para conquistarmos nossos objetivos", falou Nacho Fernández.

Leia Também Éverton Ribeiro comemora fim da seca e enaltece trabalho de Renato Gaúcho

O meia fez ainda uma breve análise do jogo e viu o pênalti, convertido por Vargas, como crucial na vitória atleticana. O duelo foi equilibrado até o Atlético-MG fazer 1 a 0, dominar o adversário e confirmar mais três pontos na tabela de classificação. "Foi uma partida muito disputada. Creio que tivemos o controle do jogo, seguramos a bola e destravamos (a marcação) com o pênalti, com o primeiro gol, aí gerenciamos melhor a partida", completou.

Com a vitória, a sétima de forma consecutiva, o Atlético-MG diminuiu a diferença para o Palmeiras para apenas um ponto (32 a 31). Na próxima rodada, o time mineiro enfrenta o Juventude no domingo, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).