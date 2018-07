Nacional bate Defensor em casa e abre vantagem na semifinal

Com gols de Brian Montenegro e Derlis Orué, o Nacional do Paraguai venceu o Defensor Sporting, do Uruguai, por 2 a 0 nesta terça-feira, na partida de ida válida pelas semifinais da Copa Libertadores, no Estádio Defensores del Chaco. Na outra decisão, na quarta-feira, San Lorenzo e Bolívar se enfrentam em Buenos Aires.

O volante Julián Benítez fez o passe para Montenegro, que, invadindo a área, deu um chute cruzado para fazer o primeiro gol aos 35 minutos. O jogador foi contratado pelo clube há apenas duas semanas, vindo do Libertad.

O segundo foi obra de Orué, aos 24 minutos do segundo tempo, com um forte chute de direita de fora da área, passando por um buraco na defesa uruguaia.

O Defensor esteve perto do gol aos 42 minutos, quando a bola lançada por Felipe Gedoz explodiu no travessão do gol defendido por Ignacio Don. No segundo tempo, o Defensor adotou uma postura mais ofensiva, mas seus ataques encontraram uma sólida defesa do Nacional. El partido se disputó en el estadio Defensores del Chaco.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL 2 x 0 DEFENSOR

NACIONAL - Ignacio Don, Ramón Coronel, Leonardo Cáceres, Raúl Piris, David Mendoza, Marcos Melgarejo (Cecilio Domínguez), Marcos Riveros, Silvio Torales, Derlis Orué, Julián Benítez (Fabián Balbuena) e Brian Montenegro (Hugo Lusardi).

DEFENSOR - Martín Campaña, Matías Malvino, Nicolás Correa, Francisco Etcheverry, Robert Herrera, Juan Carlos Amado (Diego Luna), Mathías Cardacio, Leonardo País (Nicolás Olivera), Felipe Gedoz, Giorgian de Arrascaeta e Matías Alonso (Joaquín Bogossian).

GOLS - Brian Montenegro (35' do primeiro tempo) e Derlis Orué (24' do segundo tempo)

CARTÕES AMARELOS - Fabián Balbuena (Nacional) e Cardaccio (Defensor)

ÁRBITRO - Víctor Hugo Carrillo (Peru).

LOCAL - Estádio Defensores del Chaco (Paraguai).