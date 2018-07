Nacional da capital sobe para 3ª divisão do Campeonato Paulista

Sexto time da capital paulista, o Nacional, clube que tem sua sede localizada na Barra Funda, na frente dos Centros de Treinamentos de São Paulo e Palmeiras, garantiu neste domingo o acesso da quarta para a terceira divisão do Campeonato Paulista, a chamada Série A3. O time dos ferroviários (chamava-se antes São Paulo Railway) segurou o empate em 1 a 1 com o Olímpia, na casa do adversário, e garantiu não apenas o acesso como também a classificação para a final da chamada Segunda Divisão.

Líder do Grupo 19, o Nacional vai fazer a final contra o Atibaia, que ganhou o Grupo 18. Também subiram o Barretos e o Primavera, equipe de Indaiatuba. Todas essas definições aconteceram neste domingo cedo quando foi realizada a sexta e última rodada do quadrangular final.

A decisão do título acontecerá em dois jogos, com datas que serão definidas pelo departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) na segunda-feira. Mas como tem melhor campanha, o Nacional terá o direito de fazer o segundo jogo em casa, no Estádio Nicolau Alayon. O saldo de gols é decisivo para se definir o campeão.

O time da capital confirmou a liderança do Grupo 19 ao segurar o empate, fora de casa, por 1 a 1, com o Olímpia. O resultado parecia bom para os dois. O Nacional ficou com 10 pontos e o Olímpia, vice-líder, com oito, e que ficou classificado por cerca de meia hora.