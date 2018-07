Nacional derrota Inter em Limeira e conquista a Série A3 paulista

O Nacional sagrou-se campeão do Campeonato Paulista da Série A3 - a terceira divisão estadual - ao vencer a Internacional por 2 a 0, neste sábado, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, na cidade de Limeira (SP), pelo segundo confronto da final. No primeiro jogo, na capital, o time do interior tinha vencido por 1 a 0 e jogava pelo empate ou então podia perder por um gol de diferença para levar a decisão para a disputa por pênaltis.

Os dois finalistas já estavam com o acesso garantido para a Série A2 em 2018. O campeão está fora da segunda divisão estadual divisão há 10 anos, um a menos do que a Internacional - a primeira campeã paulista do interior, em 1986, em cima do Palmeiras. A renda de R$ 189.750,00 foi recorde na competição, bem como o público pagante de 12.169 torcedores.

Mesmo em vantagem, a Internacional começou em alta velocidade e buscando o seu gol. Criou duas boas chances, mas não as converteu. O castigo veio aos 28 minutos, quando Laécio subiu bem de cabeça e abriu o placar para o Nacional. A partir do gol, o time da casa se perdeu em campo.

No segundo tempo, nada mudou. A Internacional mostrava nervosismo, errava passes e não conseguia finalizar. O Nacional administrava o jogo e ampliou aos cinco minutos com Negueba, após passe de Éder. Era tudo que não podia acontecer para o time da casa, que até tentou, mas não reagiu.