Nacional e Banfield vencem e se classificam no Grupo 6

A vitória garantiu o Nacional como primeiro da chave. Com 12 pontos, o time uruguaio avança com a vantagem do mando de campo. Já a equipe argentina se classificou como um dos seis melhores segundos colocados. A goleada deixou o Banfield com 11 pontos, suficiente para superar a campanha de ao menos dois vice-líderes de outras chaves.

Diante de um Monarcas desmotivado e com apenas uma vitória na fase de grupos, somando cinco pontos, o Nacional não teve grandes dificuldades para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Regueiro fez 1 a 0 para os anfitriões. Depois, o time uruguaio só ampliou já aos 33 do segundo tempo, quando Pereyra fechou o marcador no Estádio Parque Central.

O Banfield, apesar da goleada, encontrou resistência por parte do Deportivo, lanterna do Grupo 6, com quatro pontos. Os gols só saíram no segundo tempo. Primeiro, Ramírez furou a retranca dos visitantes e fez dois, abrindo boa vantagem. Méndez ainda chegou a descontar para o time de Cuenca, mas Erviti e o goleiro Lucchetti, de pênalti, marcaram para a equipe argentina.