Nacional recebe o Atlético-GO pela Sul-Americana com expectativa por reestreia de Luis Suárez

A festa está pronta. A torcida do Nacional vai lotar o Parque Central, em Montevidéu, estádio com capacidade para pouco mais de 30 mil pessoas, para o jogo com o Atlético-GO, nesta terça-feira, às 19h15. Resta saber se o ídolo estará em campo para receber todo o carinho e, claro, ajudar no confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A escalação de Luis Suárez será definida apenas horas antes de o jogo começar.

O atacante voltou ao clube onde iniciou sua trajetória no futebol após 18 anos. Foi apresentado oficialmente no domingo e existe uma expectativa enorme de vê-lo em ação. Na segunda-feira, Suárez treinou normalmente com os companheiros na Ciudad Deportiva Los Céspedes, CT do Nacional, e aguarda uma definição da comissão encabeçada pelo técnico Pablo Repetto.

A principal preocupação reside na falta de ritmo de jogo. O jogador de 35 anos entrou em campo pela última vez no dia 22 de maio, nos minutos finais da vitória do Atlético de Madrid diante da Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Depois isso, Suárez ficou um tempo em tratamento por causa de uma tendinite no joelho, se ausentando inclusive da seleção uruguaia. Em julho, ele iniciou treinos sob supervisão de um preparador físico.

Qualquer outro jogador com tão pouco ritmo de jogo estaria descartado para uma partida decisiva, mas trata-se do maior artilheiro da história da seleção uruguaia (68 gols em 132 jogos), o que torna sua entrada possível.

"Eu vim para cá porque eu quero ganhar. Estou num time grande, e sei que podemos ganhar os títulos que vamos disputar. Agora temos de nos preparar, jogar futebol e nos divertir. Houve ofertas impressionantes, mas iria para a Turquia ou não sei para onde me preparar para a Copa do Mundo, mas e a minha família? Tenho certeza de que fiz a escolha certa", afirmou Suárez em sua apresentação oficial.

O jogador de 35 anos esteve próximo de um acerto com o River Plate, mas o clube argentino foi eliminado da Libertadores, competição que ele gostaria de disputar. Os meses com o Nacional serão de fundamental importância para Suárez chegar bem ao Mundial do Catar, com início em novembro.

Caso não faça sua reestreia nesta terça-feira, Suárez deve entrar em campo na sexta, quando o Nacional enfrenta o Rentistas, pelo Campeonato Uruguaio. O atacante, desta forma, ficaria à disposição pelo menos para o segundo jogo com o Atlético-GO, pela Sul-Americana, em Goiânia, dia 9 de agosto.