Nacional-URU x Atlético: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Nacional e Atlético-MG jogam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Parque Central, em Montevidéu, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

Nacional x Atlético vai ter transmissão da Fox Sports e acompanhamento minuto a minuto do Estado. As duas equipes estão no Grupo E, que conta também com a partida entre Cerro Porteño x Zamora, na quarta-feira.

Na estreia, o Atlético foi surpreendido e perdeu em casa para o Cerro por 1 a 0. Já o Nacional venceu fora de casa e pelo mesmo resultado a equipe do Zamora.

No último sábado, o Atlético-MG poupou alguns titulares, mas mesmo assim venceu o Patrocinense por 1 a 0, pelo Campeonato Mineiro. Já o Nacional, no mesmo dia, ficou no empate por 2 a 2 com o Boston River por 2 a 2, pelo Campeonato Uruguaio.