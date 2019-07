Nacional x Inter: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Internacional retoma sua caminhada na busca por mais um título da Copa Libertadores nesta quarta-feira, contra o Nacional, no estádio Parque Central, no Uruguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

Nacional x Inter terá transmissão exclusiva da Fox Sports e o Estado fará tempo real da partida.

O Internacional terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 14 pontos. O time gaúcho foi seguido pelo River Plate, com 10, Palestino, com 7, e Alianza Lima fez 1.

Já o Nacional ficou na segunda colocação do Grupo E, com 13 pontos. O Cerro Porteño também fez 13, mas ficou na liderança pelo saldo de gols. O Atlético-MG acabou em terceiro, com seis, e o Zamora foi o lanterna do grupo, com três.