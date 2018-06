'Nada melhor que um clássico para dar a volta por cima', diz Pikachu no Vasco

O Vasco vive momento bastante complicado na temporada. Eliminado da Libertadores e com uma desvantagem de 3 a 0 diante do Bahia na Copa do Brasil, o time cruzmaltino sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro para o Vitória, mesmo em São Januário. Não bastasse a pressão natural pelo momento, o próximo compromisso será o clássico diante do Flamengo neste sábado, no Maracanã.

"Acredito que jogar um clássico nesse momento é bom. Nossa equipe não está passando por uma boa fase, então nada melhor que jogar um clássico desse importância para iniciar uma volta por cima", declarou Yago Pikachu nesta sexta-feira. "O clássico veio em boa hora. Confio que iremos fazer um grande trabalho, pois aproveitamos a semana cheia que tivemos. Vamos entrar bem concentrados para nós mantermos na parte de cima da tabela."

Na sequência do clássico, o Vasco visita a Universidad do Chile, terça-feira, pela Libertadores. Por mais que esteja eliminado, o time precisa de um triunfo para subir para a terceira posição do grupo e se garantir na Copa Sul-Americana. "Com certeza, o Maracanã estará lotado e uma vitória nos trará mais confiança para o jogo de terça-feira, quem também é fundamental para nós", considerou Pikachu.

Mas o ponto fundamental de um triunfo vascaíno neste sábado é mesmo diminuir a pressão sobre o time. Depois de um ótimo trabalho em 2017, o técnico Zé Ricardo tem sido bastante criticado, e há quem diga que uma derrota no clássico pode ser fatal para sua queda. Pikachu sabe da responsabilidade e admitiu que o elenco tem sentido a má fase.

"Não só o Zé Ricardo, mas todos nós sentimos muito, principalmente a derrota para o Bahia. Ele mesmo falou na coletiva que foi uma das piores partidas nossas. Depois, contra o Vitória, se analisarmos os números, fomos melhores. Realmente, a equipe evoluiu do jogo do Bahia para o Vitória, mas o resultado não veio. Todos nós sentimos muito esse momento conturbado", afirmou.

Até pelo momento da equipe, o lateral projetou um Flamengo bastante ofensivo neste sábado. "O Flamengo vai querer pressionar no começo do jogo, sabe que não passamos por um bom momento. Mas assim que o juiz apitar o jogo, temos de estar focados, tranquilos, para fazermos o que temos treinado nessa semana de trabalho."