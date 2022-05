Nadador australiano Stubblety-Cook, campeão olímpico, bate recorde mundial dos 200m peito

Medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, o nadador australiano Zac Stubblety-Cook bateu o recorde mundial dos 200 metros peito nesta quinta-feira, durante a disputa do campeonato nacional de natação. Ele se tornou o primeiro do mundo a completar a distância neste estilo em menos de 2min06s.

O atleta de 23 anos desbancou o russo Anton Chupkov, então recordista da prova, com 2min06s12 registrado no Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul, em 2019.

Leia Também Gabriel Bandeira crava 54s18 e bate recorde mundial nos 100m borboleta

"É um pouco surreal, para ser bem honesto. Não parece real", comentou o nadador australiano. "Provavelmente a ficha vai cair nos próximos dias. Eu estava apenas esperando nadar rápido, talvez se aproximar do meu melhor tempo, mas isso que aconteceu foi diferente", disse o atleta, ainda surpreso com a nova marca.

Stubblety-Cook já vinha ensaiado o recorde mundial nos últimos meses. Em Tóquio, ele bateu o recorde olímpico dos 200m peito, com 2min06s38, em julho do ano passado.

Os dois recordes em sequência transformam o australiano como favorito absoluto para a prova no Mundial de Budapeste, na Hungria, no próximo mês.