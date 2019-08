Nadal bate Pella e garante vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Montreal

Rafael Nadal conquistou vaga nas quartas de final no Masters 1000 de Montreal, nesta quinta-feira à noite, ao derrotar o argentino Guido Pella por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O próximo adversário do espanhol, atual vice-líder do ranking mundial, será o italiano Fabio Fognini, que superou o francês Adrian Mannarino, também em sets diretos: 6/2 e 7/5.

Atual campeão do evento canadense, que no ano passado ocorreu em Toronto, Nadal só seguirá como número 2 da ATP nesta semana se avançar pelo menos à final da competição. O título do evento canadense dá 1.000 pontos no ranking, pontuação que Nadal defenderá, sendo que o vice-campeonato da competição rende 600.

O suíço Roger Federer, terceiro colocado do ranking mundial, não disputa esta edição da competição realizada em quadras duras no Canadá, mas não tem pontuação a defender nesta semana e está apenas 485 pontos atrás do espanhol. Com isso, irá ultrapassar o seu velho rival na listagem da ATP se o mesmo não avançar à luta pelo título.

Outro confronto de quartas de final definido nesta quinta-feira vai reunir o alemão Alexander Zverev e o russo Karen Khachanov. Atual sétimo colocado do ranking, Zverev eliminou o georgiano Nikoloz Basilashvili com uma vitória apertada por 2 sets a 1, com 7/5, 5/7 e 7/6 (7/5). Khachanov, o oitavo da ATP, também precisou suar muito para bater o canadense Felix Auger Aliassime, de virada, com parciais de 6/7 (7/9), 7/5 e 6/3.

O austríaco Dominic Thiem e o russo Daniil Medvedev vão disputar um outro duelo das quartas de final. Quarto colocado do ranking, Thiem superou nesta quinta-feira o croata Marin Cilic por 7/6 (9/7) e 6/4, enquanto Medvedev, o novo do ranking, passou pelo chileno Christian Garin com um duplo 6/3.