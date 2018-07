Nadal e Raúl González exaltam título da Copa do Rei

"Mourinho classificou o Madrid para as semifinais da Liga dos Campeões, o que fazia seis anos que não se conseguia, ganhou a Copa do Rei, que fazia 17 anos que não se conseguia, e no Espanhol está enfrentando a equipe que mais pontuou na história", comentou o tenista, em referência ao desempenho do Barcelona no Espanhol.

Sobre a final da Copa do Rei nesta quarta-feira, Nadal descreveu o jogo como "espetacular do ponto de visto do espectador", decidido nos pequenos detalhes. "Ontem (quarta) quem ganhou foi o Real, mas ultimamente se tem falado muito do Barcelona. Assim, como torcedor do Madrid, estou feliz".

Outro torcedor famoso a comemorar o título da Copa do Rei foi o atacante Raúl González, um dos maiores ídolos da história do clube, e que atualmente joga no Schalke 04: "Era um título especial o da Copa, porque não havia sido conquistado nas últimas edições".

Para Raúl, o título ganha em importância por ter sido conquistado contra o maior rival. "Fico feliz por toda a torcida que vi no estádio e logo depois na (praça) Cibeles para celebrar o título". Com o Schalke, ele disputa as semifinais da Liga dos Campeões contra o Manchester United. Se avançar à final, pode reencontrar o Real Madrid, que encara o Barcelona.

DÚVIDA - O meia Khedira pode desfalcar o Real Madrid no jogo de ida da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, na próxima quarta-feira. Ele já não vai enfrentar o Valencia, neste sábado, pelo Espanhol. O alemão sente dores musculares e pode ser substituído por Lass Diarra, se o francês tiver condições de jogo.