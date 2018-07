Nádia Campeão mostra otimismo sobre obras do Itaquerão

SÃO PAULO - A um ano da Copa do Mundo, a vice-prefeita Nádia Campeão (PCdoB) está otimista sobre o cumprimento dos prazos do estádio do Corinthians, em Itaquera, onde acontecerá a abertura do evento. "Eu achei que está indo bem. Estamos bem otimistas de que vamos cumprir os prazos e até dezembro a gente ter praticamente concluído tudo", disse nesta quarta-feira (12), em solenidade no estádio na zona leste.

"Já está se aproximando dos 80% e agora entra essa fase que a gente começa a ver as coisas finais, o gramado. É o sinal que estamos chegando perto do fim", acrescentou ela, que coordena o Comitê Integrado de Gestão Governamental Especial para a Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Ela afirma que agora se inicia uma fase de obras nos arredores do estádio. "Além de intervenções viárias, que já estão sendo feitas, nós vamos também iniciar a adequação dos espaços públicos. Ou seja, o espaço que está fora do estádio também vai ter um tratamento de calçamento, urbanístico", disse.

O evento foi assistido por operários que trabalham no estádio, que foram homenageados. Presente à solenidade, o ex-presidente do Corinthians e principal articulador entre Odebrecht, governo federal e Prefeitura de São Paulo, Andrés Sanchez, comemorou o fato de nenhum acidente grave ter acontecido até agora na construção da arena.