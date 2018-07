Nadson marca três gols contra o ABC e Sampaio Corrêa encosta no G4 da Série B

Com a segunda vitória seguida, o Sampaio Corrêa assumiu a quinta posição com 53 pontos, apenas um atrás do Bahia, que perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no Rio. O ABC, por outro lado, está cada vez mais próximo do retorno à Série C. O time é apenas o 18.º colocado com 28 pontos, 10 atrás do Macaé, o primeiro fora da degola.

A vitória era importante para os times, mesmo que eles tivessem objetivos opostos. Por isso, o primeiro tempo foi bastante movimentado. O ABC começou assustando e carimbou a trave com o atacante Romarinho logo aos 17 minutos. O Sampaio Corrêa também chegou com perigo em contra-ataque com Daniel, pela direita. A jogada do lateral terminou nos pés de Jheimy, que carimbou o travessão de Saulo.

No final da primeira etapa, os visitantes conseguiram abrir o placar. Jheimy deixou Nadson na cara do gol e o meia não desperdiçou batendo forte, sem chances para o goleiro Saulo.

Animado, o time visitante começou assustando e carimbou o travessão no começo do segundo tempo com o centroavante Jheimy. Com a derrota parcial e a iminente queda para Série C, a torcida do ABC começou os protesto contra a diretoria. Mesmo assim, os donos da casa conseguiram empatar com Bismark, aos 13 minutos, após boa jogada pela direita de Reginaldo.

A igualdade, porém, durou apenas cinco minutos. Isto porque aos 18 Válber enfiou boa bola para Nadson e o meia não desperdiçou, tocando na saída de Saulo. O camisa 10 estava em noite inspirada e ainda marcou seu terceiro gol aos 36. O meia recebeu lançamento longo, dominou no peito e tocou na saída do goleiro. O ABC ainda teve tempo de descontar em cabeçada de Adriano Alves, aos 45, mas a reação parou por aí.

Pela 34.ª rodada, o ABC volta a campo contra o Ceará, na próxima sexta-feira, às 21 horas (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. No sábado, no mesmo horário, o Sampaio Corrêa recebe o Oeste, no estádio Castelão, em São Luis.

FICHA TÉCNICA

ABC 2 x 3 SAMPAIO CORRÊA

ABC - Saulo; Ednei, Sueliton, Adriano Alves e Marcílio; Fábio Bahia, Rafael Miranda (Reginaldo), Erivélton e Jandson Chiclete (Jones); Bismark (Pingo) e Romarinho. Técnico: Sérgio China.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Viana; Daniel, Plínio, Luiz Otávio e Raí; Léo Salino, Diones, Nadson (Alex Henrique) e Henrique (Vanger); Válber e Jheimy. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Nadson, aos 44 minutos do primeiro tempo; Bismark, aos 13, Nadson, aos 18 e aos 36, e Adriano Alves, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Sueliton (ABC).

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA - R$ 25.610,00.

PÚBLICO - 3.533 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).