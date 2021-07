Nagelsmann é apresentado como o novo técnico do Bayern de Munique: 'Sensação boa'

O primeiro dia de trabalho do Bayern de Munique na temporada 2021-2022 teve nesta quarta-feira uma grande novidade. O técnico Julian Nagelsmann, de apenas 33 anos, foi apresentado oficialmente no clube alemão para assumir o posto que era de Hans-Dieter Flick, que será agora o novo técnico da seleção da Alemanha no lugar de Joachim Löw.

Em uma entrevista coletiva ao lado de Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, ídolos e hoje diretores do Bayern de Munique, Nagelsmann fez questão de ressaltar que é um desafio enorme estar à frente de um dos maiores clubes da Europa e disse que não vê a hora de efetivamente colocar em prática tudo o que deseja realizar.

"É uma sensação boa. Estou muito feliz por ser o treinador do Bayern. Será um trabalho emocionante e uma primeira temporada emocionante. Estou feliz que o trabalho realmente comece hoje (quarta-feira)", frisou o técnico, que estava no RB Leipzig.

Destacando a juventude, o dinamismo e, principalmente, o talento tão rapidamente demonstrado pelo novo treinador, Kahn e Salihamidzic não pouparam elogios a Nagelsmann e visualizam ainda mais títulos para a coleção do clube alemão.

"Julian tem qualidade para levar time e jogadores ao mais elevado nível e desenvolvê-los ainda mais. E, de preferência, isso deve, é claro, ir de mãos dadas com títulos. Estamos absolutamente convencidos de que podemos fazer isso com Julian", afirmou Kahn, lendário goleiro e atual dirigente do Bayern de Munique.

Afetado por seguidas lesões, Nagelsmann encerrou a sua curta carreira como zagueiro aos 21 anos e se preparou desde então para ser treinador. Começou nas divisões de base do Hoffenheim, sendo promovido para a categoria principal em 2016. Três anos depois seguiu para o RB Leipzig, levando a equipe ao terceiro lugar do Campeonato Alemão na temporada 2018/2019. A mesma colocação foi obtida na edição seguinte, tendo uma melhora ao vice na última edição - todos os títulos foram conquistados pelo Bayern de Munique.

Na Liga dos Campeões da temporada 2019/2020, o RB Leipzig chegou à inédita semifinal, caindo para o Paris Saint-Germain, em jogo único em Lisboa, capital de Portugal. O PSG de Neymar foi batido na decisão justamente pelo Bayern de Munique.