Nagelsmann leva Leipzig para final da Copa da Alemanha e pode sair com título

Julian Nagelsmann vai trocar o RB Leipzig pelo Bayern de Munique ao final da temporada. Deixou o título alemão escapar, mas pode se despedir erguendo a Taça da Copa da Alemanha. Nesta sexta-feira, em jogo dramático diante do Werder Bremen, fora de casa, viu um gol no último minuto da prorrogação definir a classificação à grande final com triunfo por 2 a 1.

Após 90 minutos sem tantas emoções no Weserstadion, em Bremen, a prorrogação foi eletrizante e digna de jogo semifinal de uma competição. Três gols, times buscando o ataque, e triunfo dos visitantes.

Contratação mais cara de um treinador da história do Bayern de Munique, Nagelsmann mostrou que, além da alta capacidade à beira do campo com somente 33 anos, ainda tem estrela.

Os heróis da classificação do Leipzig saíram do banco de reservas. Duas modificações que mudaram a história de um jogo morno e que caminhava para disputa de penalidades.

Hwang Hee-chan abriu o placar para o Leipzig aos 2 minutos da prorrogação. Antes da virada de lado, o brasileiro Leo Bittencourt empatou. A igualdade parecia inevitável, quando Forsberg, decretou a festa doa visitantes. Ele apareceu livre para concluir o cruzamento de Hwang e colocar o RB Leipzig na final da Copa da Alemanha pela segunda vez na história.

O título alemão ficou apenas no sonho, mas Nagelsmann vai ter uma final para se despedir com festa. Depois de ser vice-campeão diante do Bayern, em 2019, agora tentará a primeira conquista contra o vencedor de Borussia Dortmund ou Holstein Kiel, que jogam neste sábado.