Najila diz que Neymar estava drogado no dia do encontro do suposto estupro

O programa Cidade Alerta, da TV Record, divulgou nesta quinta-feira uma mensagem de áudio de Najila Trindade supostamente enviada a Neymar após o jogador ter ido as redes sociais e rebatido a acusação de estupro.

Na mensagem, a modelo sugere que Neymar estava drogado no momento do encontro. "Vou pedir um exame antidroga para saber se naquela data você não estava drogado", comentou. Ela também pede que o craque da seleção brasileira assuma o erro que cometeu.

"Olha só Neymar, você sabe muito bem o que aconteceu, o estado que você chegou naquele hotel. Eu estava indo ver você numa boa, na moral. Que eu não queria nada disso e que você chegou lá totalmente louco, maluco, e você fez o que você fez comigo. E depois agiu como ninguém. Você sabe do seu erro. Você deveria ser homem pelo menos uma vez na vida e assumir seu erro e não ficar na internet fingindo que ‘quem me conhece sabe’. Quem te conhece, que nada", disse Najila.

A mensagem tem 2 minutos e três segundos de duração. A modelo não altera a voz durante o áudio e reclama também de Neymar ter dito que ela teria armado tudo. "Eu sei, eu passei, eu vi o que você fez comigo. Eu te conheço e mais ninguém. E mais ninguém. E todas as outras que você fez essas atrocidades. Só elas te conhecem. Você sabe muito bem que eu estava indo ficar com você na moral. Como eu ia planejar isso? Com que eu ia planejar você me agredir e agir dessa forma comigo? Como eu teria essa consciência, todo esse planejamento? Eu estava querendo ver você numa boa, entendeu? Queria ficar com você, queria ficar numa boa com você, não queria nada disso. E agora você agindo como se eu tivesse armado tudo isso. Me poupe, né Neymar? Me poupe!", acrescentou.

"Mas lembra que eu te falei que Deus é justo, e a Ele dinheiro nenhum compra. Tá? Dinheiro nenhum compra. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser um p... jogador, famosinho, nananã, nananã... Só que você não é Deus, tá? E a justiça vai ser feita. Você pode ter contratado os melhores advogados, com as mentes mais criminais do mundo, só que você não tem a verdade. A verdade quem tem sou eu. Você sabe muito bem o jeito que você chegou lá naquele dia. E sabe o que eu vou pedir? Para fazer um exame antidroga, para ver se naquela data você não estava drogado, para ver se naquela data você não estava drogado. Tá?", finalizou a modelo.