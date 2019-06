Najila perdeu o celular após primeiro depoimento, afirma advogado

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, perdeu o celular após o primeiro depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher na zona sul de São Paulo, na semana passada. A afirmação foi feita pelo advogado Cosme Araújo, que se apresentou nesta terça-feira como novo defensor da modelo, o quarto neste caso. Por isso, ela não o entregou como havia prometido e Justiça chegar a determinar o mandado de busca e apreensão do aparelho. Resumidamente, ela não está mais com o aparelho.

“Ela disse onde ficou o celular, ou no carro do ex-advogado ou na casa onde ela esteve depois no dia que ela esteve aqui”, afirmou o advogado. “Ela saiu para vir aqui prestar depoimento e quando saiu daqui ela foi levada para um hospital. Quando ela voltou não teve mais acesso ao celular”, completou o advogado referindo-se ao fato de a modelo ter se sentido mal e ter sido levada, carregada, pelo então advogado Danilo Garcia de Andrade.

“Autorizei a polícia e foram lá porque eu autorizei e ela também. Quem é vítima não tem que ter receio”, disse o advogado.

Najila prestou o segundo depoimento sobre a acusação de estupro contra Neymar nesta terça-feira. Ela chegou por volta das 11h40, acompanhada de seu novo advogado, e saiu às 15h50. Ela saiu sem falar com os jornalistas. Neymar nega as acusações.

O celular é importante para a polícia por duas razões. Os investigadores acreditam que ele guarda as conversas da modelo com Neymar. Além disso, ele ainda poderia conter o vídeo completo do segundo encontro entre os dois, gravado pela modelo. Foram divulgados apenas 66 segundos de gravação nos quais a modelo dá um tapa em Neymar, que tenta se defender e acalmá-la.

É a primeira vez que o advogado esteve na delegacia. Ele citou outros casos envolvendo esportistas famosos acusados de estupro. “Lembra do caso Mike Tyson? Qual foi a diferença? Ele tá condenado. Lembra do Robinho? Tá condenado a 9 anos em grau de recurso. Porque Neymar é o rei? Não sei.”

Cosme Araújo rebateu o depoimento dado pelo jogador na sexta-feira, quando Neymar confirmou que havia dado tapas nas nádegas de Najila a pedido dela e que ela havia posado para fotos.

“Acreditar que mulher gosta de sexo selvagem só porque é mulher e Neymar é o ídolo? Ela queria bater nele no mesmo dia que ele praticou o ato, só que ele não voltou. Tinha prometido voltar e não voltou. No dia seguinte ela atraiu ele para o hotel."