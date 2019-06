Najila Trindade, modelo que acusa Neymar de estupro, depõe pela segunda vez

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro e agressão, depõe nesta terça-feira na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ela chegou por volta das 11h40 acompanhada de seu novo advogado, Cosme Araújo. O jogador nega o estupro.

O depoimento ocorre depois de a Justiça ter expedido um mandado de busca e apreensão do celular da modelo. A modelo havia prometido entregá-lo até o dia 11 de junho, na semana passada, mas não o fez. Ainda não há a confirmação de que Najila levou o aparelho nesta terça-feira.

De acordo com a polícia, o celular pode conter as gravações completas do segundo encontro com Neymar, com 7 minutos de duração. No começo do mês, foi divulgado um vídeo de 66 segundos que mostra Najila dando tapas no atleta em um quarto de hotel. Este é o segundo depoimento da modelo no caso.

É a primeira vez que Cosme Araújo comparece à delegacia. Ele é o quarto advogado de Nadila no caso. Ela já foi representada por José Edgard Bueno, Yasmin Abdalla e Danilo Garcia Andrade. Araújo terá acesso ao inquérito e às investigações.

Este é a segunda depoimento de Najila no caso Neymar. Depois que sair da delegacia da mulher, Najila irá depor na delegacia que fica ao lado, no inquérito que apura o suposto arrombamento do imóvel onde estaria o tablet com a gravação do encontro com Neymar.