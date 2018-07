Nakamura promete se recuperar fisicamente no Japão

Embora tenha atuado no primeiro tempo do amistoso contra a Coreia do Sul, no início da semana, na derrota do Japão por 2 a 0, Nakamura reconheceu que não está rendendo conforme o esperado. Situação que ele pretende mudar o mais rápido possível.

"Com o meu tornozelo melhorando nos próximos dias, tenho certeza de que estarei melhor fisicamente", afirmou o jogador de 31 anos, que já teve passagens por Reggina, Celtic, Espanyol e joga atualmente no Yokohama Marinos. "É sempre especial jogar uma Copa do Mundo. Será uma competição difícil, mas prometo fazer meu melhor".