Nakazawa pede para desfalcar o Japão na Copa da Ásia

"Não quero causar nenhum tipo de problema à nossa seleção nacional, por isso estou pensando que o melhor é não fazer parte da delegação", declarou o japonês ao jornal local Nikkansports. O jogador já atuou no Brasil, pela equipe de juniores do América-MG, em 1996, quando se sagrou campeão mineiro da categoria.

A ausência do atleta do Yokohama Marinos é mais um problema no setor defensivo para o técnico Alberto Zaccheroni, já que o zagueiro brasileiro naturalizado japonês Marcos Túlio Tanaka também está fora do torneio por uma lesão no joelho.

Nakazawa disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, e esteve presente em dois títulos continentais do Japão, em 2000 e 2004. No total, a seleção possui três conquistas da Copa da Ásia, tendo ganho também em 1992.