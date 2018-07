Naldo deixa o Wolfsburg e anuncia acerto com o Schalke 04

A dupla de zaga brasileira do Wolfsburg será desfeita para a próxima temporada. Neste domingo, um dia depois do encerramento do Campeonato Alemão, o zagueiro Naldo anunciou que não vai renovar seu contrato com o clube, vice-campeão no ano passado, e que assinará um contrato até 2018 com o Schalke 04. O Wolfsburg, de Naldo, não conseguiu se classificar para as competições europeias.

"Quando ouvimos que o Naldo estava disponível, nós imediatamente trabalhamos pela sua transferência. É extremamente importante ganhar um jogador tão experiente para um time jovem, talentoso e cheio de potencial como que nós temos", elogiou o novo diretor-esportivo do Schalke, Christian Heidel, em seu primeiro dia de trabalho oficial.

Naldo estava no Wolfsburg há quatro temporadas, sempre sendo titular - não foi reserva em nenhuma partida do Alemão nesse período. Antes, o zagueiro revelado pelo Juventude havia emplacado seis campanhas seguidas como titular no Werder Bremen - só deixou o time quando sofreu lesão grave entre 2010 e 2011.

Foram 173 jogos de Bundesliga pelo Werder e 125 pelo Wolfsburg. No Schalke, deve chegar para ser titular. O time está sem técnico depois que Andre Breitenreiter foi comunicado, sábado, que não permanece no cargo. Sob o comando dele, o time de Gelsenkirchen falhou na busca por uma vaga na Liga dos Campeões. Terminou o Alemão em quinto, com vaga na Liga Europa.