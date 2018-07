Naldo marca, Bayern tropeça e fica no empate com o Schalke pelo Alemão

O Bayern de Munique recebeu o Schalke 04 neste sábado e não passou de um empate por 1 a 1. No clássico da 19.ª rodada do Campeonato Alemão, o líder da competição começou a pleno vapor e abriu o placar logo de cara com Lewandowski, mas o zagueiro brasileiro Naldo, também no início da partida, selou o resultado.

Apesar do tropeço na Allianz Arena, o time bávaro não corre risco de perder a liderança, já que tem 36 pontos, quatro à frente do segundo colocado RB Leipzig, que pega o Borussia Dortmund mais tarde neste sábado, fora de casa. O Schalke, por sua vez, é apenas o 11.º, com 22 pontos.

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para a Copa da Alemanha, pela qual atuam no meio da próxima semana. Na terça-feira, o Bayern recebe o Wolfsburg, e no dia seguinte, o Schalke visita o Sandhausen.

O JOGO

O início da partida deste sábado foi animador para o Bayern, que abriu o placar logo com oito minutos. Robben fez bela jogada pela direita e tocou para Vidal, que, de primeira, acionou Lewandowski. O artilheiro mostrou frieza e tocou por cobertura na saída do goleiro, marcando belo gol.

Mas nem deu tempo para comemorar, porque apenas quatro minutos depois, saiu o empate do Schalke, com direito a erro de Neuer. Naldo cobrou falta pela esquerda. O chute saiu rente ao gramado, quicando no campo, mas sem muita força. O goleiro caiu, mas falhou ao tentar espalmar e viu a bola morrer na rede.

O Schalke não seu deu por satisfeito com o empate e seguiu em cima no restante do primeiro tempo, chegando a perder boa oportunidade com Kolasinac. Pouco depois do empate, o lateral recebeu ótimo passe na área, livre, e bateu firme. Neuer se redimiu e fez grande defesa.

Aos 39, os visitantes chegaram mais uma vez e acertaram o travessão com Burgstaller. A resposta do Bayern foi imediata e na mesma moeda: aos 41, Müller fez grande jogada e encontrou Lewandowski, que também parou no travessão.

O equilíbrio da primeira etapa caiu por terra na segunda, e o que se viu foi um amplo domínio do Bayern, principalmente na reta final da partida. Aos 36, Douglas Costa fez grande jogada e bateu cruzado. Lewandowski não alcançou, e a bola saiu rente à trave.

Nos últimos minutos, os donos da casa exerceram ainda mais pressão. Aos 40 minutos, Javi Martínez recebeu grande lançamento de Alaba na área, dominou sozinho, de frente para o goleiro, mas jogou para fora, rente à trave direita. Três minutos depois, Douglas Costa teve novo ótimo momento, mas finalizou em cima do goleiro Fahrmann.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas da rodada, o Borussia Mönchengladbach se destacou ao derrotar o Freiburg em casa por 3 a 0, com gols de Stindl, do brasileiro Raffael e de Herrmann, todos no segundo tempo. O resultado afastou de vez a equipe da zona de rebaixamento e a levou ao décimo lugar, com 23 pontos, três atrás do Freiburg, que é o oitavo.

Quem também venceu foi o Hoffenheim, que recebeu o Mainz, arrancou no fim e goleou por 4 a 0, com gols de Uth, Terrazzino e Szalai, duas vezes. A equipe faz grande campanha no Alemão e está na terceira colocação, com 34 pontos. O Mainz parou nos 22 pontos e é o 12.º da tabela.

Nas outras duas partidas, dois triunfos por 1 a 0 dos mandantes. O Colônia recebeu o Wolfsburg e ampliou a crise do adversário, que luta contra o rebaixamento. Situação ainda pior vive o Ingolstadt, penúltimo colocado, que caiu para Hertha Berlin fora de casa. O time da capital está no quarto lugar, com 33 pontos.