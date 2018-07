Naldo marca e Werder Bremen bate Stuttgart no Alemão

Com a vitória, o Werder Bremen assumiu a quarta colocação, com 26 pontos, ultrapassando o Schalke 04, que perdeu para o Borussia Dortmund. A equipe de Dortmund é a líder da competição, com 29 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Bayern de Munique, que joga em seguida contra o Mainz 05. Já o Stuttgart está na sétima colocação, com 21 pontos.

O triunfo do Werder Bremen começou a ser construído apenas no segundo tempo. Após diversas defesas na primeira etapa, o goleiro Sven Ulreich, do Stuttgart, não conseguiu impedir o gol de Hunt, aos 12 minutos. Dez minutos depois, Naldo bateu falta com potência e definiu o marcador.

Foi o primeiro gol do brasileiro depois de um ano e meio. Ele ficou de fora da última temporada por conta de uma sequência de lesões no joelho. No total, o zagueiro já marcou 36 gols com a camisa da equipe alemã, em 267 jogos disputados.

Na próxima rodada, o Werder Bremen viaja a Munique, onde enfrenta o Bayern, em confronto direto pelas primeiras colocações, na próxima sexta-feira. Já o Stuttgart buscará a reabilitação diante do Colônia, em casa, no dia seguinte.