Com fama de zagueiro artilheiro, Naldo voltou a balançar as redes neste domingo, 5, quando marcou o gol da vitória do Wolfsburg sobre o Augsburg, por 1 a 0, em casa, no fechamento da sétima rodada do Campeonato Alemão. O gol saiu aos 13 minutos do segundo tempo, quando ele apareceu de surpresa pelo lado direito do ataque e bateu tirando do goleiro.

A vitória do Wolfsburg leva a equipe em que também joga o volante Luiz Gustavo ao sétimo lugar, com 11 pontos, após duas vitórias seguidas. O Augsburg, de Caiuby, ex-atacante do São Paulo, está em 10.º, com nove.

Em Mönchengladbach, o Borussia empatou em 1 a 1 com o Mainz 05 e se afastou da briga pelo título. Com 13 pontos, está em terceiro, atrás do Hoffenheim nos critérios de desempate. O Bayern de Munique comemora, porque tem 17 e abriu quatro na ponta. O Mainz vem em sexto.