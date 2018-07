Namorada de Alexandre Pato assume cargo na direção do Milan

MILÃO - Filha do presidente do Milan, Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi assumiu cargo entre os diretores do clube, nesta quarta-feira. Com isso, o número de membros diretivos subiu de 12 para 13 pessoas.

A situação torna-se inusitada para o atacante Alexandre Pato. Nas últimas semanas, o jogador assumiu um romance com a italiana e, com ela se tornando diretora, está namorando sua chefe.

Barbara é a terceira integrante da família Berlusconi entre os comandantes do Milan. Ela estará ao lado de seu pai, Silvio, e seu tio, Paolo. De acordo com o vice-presidente Adriano Galliani, "isso é um sinal da renovação da dedicação da família Berlusconi" ao clube.

A equipe vive grande fase na temporada e está muito próxima da conquista do Campeonato Italiano. A cinco rodadas do final da competição, é líder com 71 pontos, seis a mais que o segundo colocado Napoli.