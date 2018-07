Namorada posta foto ao lado de Balotelli e de imagem do Arsenal

Nome constante nas especulações de transferências para temporada, Mario Balotelli pode ter tido seu destino revelado de forma indireta. Noiva do atacante, a modelo Fanny Neguesha aumentou os rumores sobre o destino do jogador após postar uma foto em seu Instagram na última quarta-feira.

Na imagem, ambos estão na loja fornecedora de materiais esportivos que patrocina o jogador e ao fundo, é visto o símbolo do Arsenal. Coincidência ou não, o time inglês já surgiu como um possível destino de Balotelli para esta temporada. De acordo com o jornal inglês Daily mail, o Milan, atual clube do centroavante, ofereceu o atleta por 37 milhões de euros (R$ 113 milhões) para a equipe londrina.

Caso a mensagem subliminar da foto esteja correta, essa seria a segunda vez que o polêmico atacante jogaria na Inglaterra. Entre 2010 e 2012, Balotelli, que esteve com a seleção italiana na Copa do Mundo de 2014, atuou pelo Manchester City, antes de acertar sua ida ao Milan.