Nani deve retornar de empréstimo ao United em janeiro, diz site

A recuperação do bom futebol de Nani em jogos do Campeonato Português e da Liga dos Campeões já fez o Manchester United pedir sua volta. Nesta sexta-feira, o site Goal.com informa que o clube inglês, detentor dos direitos do meia emprestado ao Sporting, o contactou para saber da possibilidade dele voltar para o time já em janeiro de 2015, quando a janela de transferências volta a ser aberta.

De acordo com o site, as mudanças no esquema tático do time fez com que o técnico Louis Van Gaal percebesse que seria um bom negocio ter o português de volta à equipe. Com o time agora jogando em um 4-1-4-1, que valoriza o trabalho dos pontas, o treinador só tem o argentino Ángel Di María para desempenhar a função com qualidade.

O problema está nos meandros da negociação envolvendo Nani. O jogador voltou ao Sporting por empréstimo sem opção de compra como outra parte do pagamento dos 20 milhões do euros (R$ 63 milhões) que o Manchester United fez para adquirir o zagueiro Marcos Rojo.

Mesmo que o clube inglês pague a maior parte do salário do meia, o Sporting deveria ser ressarcido dos custos que teria com o jogador até o final da temporada, e faria com que o time inglês gastasse ainda mais dinheiro.