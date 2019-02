Nantes e liga francesa anunciam homenagens a argentino Emiliano Sala

Um dia depois da confirmação oficial da morte de Emiliano Sala, o Nantes e a liga francesa anunciaram nesta sexta-feira homenagens ao jogador argentino que morreu em um acidente aéreo no dia 21 de janeiro, no Canal da Mancha, entre a França e a Ilha da Grã-Bretanha. O corpo encontrado no mar, junto aos destroços do avião, foi confirmado como sendo de Sala somente nesta quinta.

A liga que organiza o Campeonato Francês prometeu fazer um minuto de silêncio antes de cada um dos jogos da rodada deste fim de semana. Sala, que morreu aos 28 anos, atuou no futebol francês entre 2010 e o início deste ano, antes de acertar sua transferência para o Cardiff, que disputa o Campeonato Inglês.

Seu último time, o Nantes, avisou que vai aposentar a camisa número nove, que era usada pelo jogador nos últimos anos. "Emiliano Salas estará sempre entre as lendas do clube que escreveram a história do Nantes. Perdemos um amigo, um jogador talentoso, um companheiro exemplar", registrou o clube, em comunicado.

Sala e o piloto David Ibbotson estavam a bordo do avião que desapareceu do radar no Canal da Mancha em 21 de janeiro, em voo que ia da cidade francesa de Nantes para Cardiff, a capital do País de Gales. O corpo, que foi anunciado como sendo do jogador na quinta, só foi resgatado na noite de quarta (horário de Brasília) pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha (AAIB, na sigla em inglês).

Os investigadores ainda não recuperaram os restos do avião, que estava voando de Nantes a Cardiff depois que o atacante acertou a sua transferência do clube francês para a equipe do Campeonato Inglês.

Os restos da aeronave foram localizados no domingo, após a família do jogador levantar fundos para iniciar uma busca privada com David Mearns, um especialista norte-americano em detecção de naufrágios, em colaboração com investigadores britânicos. Antes, buscas haviam sido feitas pelas autoridades britânicas, mas posteriormente foram interrompidas.

LAMENTOS

A confirmação da morte de Sala causou consternação no futebol argentino. "Lamento muitíssimo esta notícia tão triste. Muitos de nós ainda tínhamos uma pequena esperança por você, Emiliano. Envio um abraço muito grande aos seus familiares e amigos e agradeço em nome dos argentinos, do colegas e torcidas de todas as partes do mundo", disse o ídolo Diego Maradona.

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, também lamentou a morte. "Que notícia dolorosa. Minhas condolências aos familiares, amigos e companheiros de Emiliano Sala neste momento tão duro. Estamos com vocês", declarou o político, que já foi presidente do Boca Juniors.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) se manifestou pelas redes sociais. "Diante da confirmação do falecimento de Emiliano Sala, enviamos as nossas condolências a toda a sua família e amigos queridos", registrou a entidade.