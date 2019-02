Nantes homenageia Sala no 1º jogo após a confirmação da morte do argentino

No primeiro jogo após a confirmação da morte de Emiliano Sala, o Nantes fez diversas homenagens ao jogador no estádio La Beaujoire, neste domingo. Houve um Memorial com flores do lado de fora do estádio, um painel com o rosto no círculo central do gramado, o nome dele em todas as camisas pretas do time, um minuto de aplausos e canções para lembrar o ídolo morreu num acidente aéreo há quase três semanas.

O Nantes também aposentou a camisa 9 e fez uma promoção de ingressos a 9 euros (cerca de R$ 38) para encher o estádio, em referência ao número da camisa de Sala, e vendeu todos os cerca de 38 mil bilhetes. Em campo, as homenagens não estiveram à altura da atuação e o Nantes perdeu de virada por 4 a 2 para o Nimes, em rodada do Campeonato Francês.

Em 21 de janeiro, o argentino deixou a cidade francesa rumo ao Reino Unido, onde faria o primeiro treino pelo Cardiff City, clube que comprou o atacante na última janela de transferências da Europa.

O avião de pequeno porte que levava o jogador desapareceu no Canal da Mancha e não chegou ao destino. A aeronave só foi encontrada no dia 3 de fevereiro, com a ajuda de um barco particular e um equipamento sonar de última geração contratado pela família e agentes do atleta. As peças estavam no fundo do mar, a aproximadamente 38 quilômetros ao norte da ilha de Guernsey. Na última quinta, o corpo foi finalmente identificado como sendo de Emiliano Sala.

OUTROS RESULTADOS

Pela mesma rodada, o Monaco empatou com o Montpellier por 2 a 2, fora de casa, e segue em dificuldades no Francês. Com 19 pontos, é o antepenúltimo colocado da tabela, ainda dentro da zona de rebaixamento. Já o Montpellier ocupa o quarto lugar, com 37 pontos.

Em Toulouse, o time da casa ficou no 1 a 1 com o Reims, que ocupa o oitavo lugar da tabela, com 35 pontos. Já o Toulouse é o 14º colocado, com 27.