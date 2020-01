Nantes usará uniforme inspirado nas cores da Argentina em homenagem a Sala

O Nantes anunciou nesta terça-feira que vai usar um uniforme especial com as cores da argentina contra o Bordeaux, na próxima rodada do Campeonato Francês. A ação é uma homenagem ao atacante Emiliano Sala, que morreu exatamente há um ano, em voo que ia da cidade francesa de Nantes para Cardiff, a capital do País de Gales.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ex-companheiros mostraram mensagens com dizeres como "nunca será esquecido" e "não há um dia que não pensamos em você". Até mesmo o atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, participou da ação.

"Emiliano era um jogador talentoso, amoroso e humano. Todos sentimos sua falta", postou o perfil do Nantes em um comunicado oficial em suas redes sociais. Os 'canários', como são conhecidos também, explicaram a mudança de cores, do tradicional amarelo para o azul e branco por causa do sonho do jogador em vestir a camisa de sua seleção.

Todo o dinheiro arrecadado com o uniforme no encontro será doado para os clubes argentinos onde Sala começou profissionalmente e deu seus primeiros passos no futebol: San Martín de Progreso e Projeto Crescer de San Francisco, localizado em Córdoba.

Porque llevaste la túnica nantesa con grinta y lealtad, dejaste un recuerdo imperecedero en la casa amarilla. Contra Bordeaux, en tu honor, el FC Nantes estará pintado con los colores de tu país. Una camiseta que tú merecías ! pic.twitter.com/eBR8plC9g4 — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Em sua carreira, Sala praticamente só atuou no futebol francês. Ele deixou a Argentina ainda no juvenil para reforçar a base do Bordeaux. Após ser promovido ao time principal do clube, passou a ser emprestado para times menores. Até ser transferido para o Nantes, em 2015.

A aeronave com o meia argentino e o piloto David Ibbotson desapareceu no dia 21 de janeiro sobre o Canal da Mancha, entre o norte da França e o sul da Grã-Bretanha. O avião Piper PA-46 sumiu do radar a 20 quilômetros da ilha Guernsey. Sala iria integrar o elenco do Cardiff City na disputa do Campeonato Inglês.

"L'union sacrée" ✊ Sa grinta, son tempérament, ses célébrations pleines de rage ont fait de lui l’un des chouchous de La Beaujoire. https://t.co/MzHugGXrcS pic.twitter.com/9VykWygVaU — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Clubes ainda brigam na Justiça

Em setembro de 2019, a Fifa anunciou que o Cardiff City deveria pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) ao Nantes pela contratação do argentino. O time francês havia negociado o jogador por quase 17 milhões de euros na cotação atual (R$ 77 milhões).

A entidade se manifestou publicamente cobrando uma conciliação entre os dois clubes meses antes, o que não aconteceu. Por isso, o caso foi direcionado ao Comitê do Estado dos Jogadores. "O Comitê do Estado dos Jogadores da Fifa estabeleceu que o Cardiff City FC deve pagar ao FC Nantes a soma de 6 milhões de euros, o que corresponde à primeira parcela do acordo, segundo as regras de transferência", dizia a decisão.

Tragédia na família

Pouco mais de três meses após a morte de Emiliano Sala, seu pai Horacio Sala morreu devido a um ataque cardíaco. O patriarca da família Sala e seus familiares estiveram muito empenhados nas buscas dos destroços da aeronave, principalmente quando as autoridades britânicas suspenderam os trabalhos por não encontrarem nenhuma "parte da aeronave, o piloto nem o passageiro" após três dias. Os destroços do avião só foram encontrados no dia 4 de fevereiro de 2019 por investigadores.