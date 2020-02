Nantes x PSG: onde assistir ao jogo pelo Francês

O PSG visita o Nantes nesta terça-feira, às 17h05, pela 23ª rodada do Campeonato Francês. A partida, que será disputada no estádio La Beaujoire, terá transmissão ao vivo pelo canal DAZN.

Não será possível assistir ao vivo ao duelo pela TV, apenas na internet. O PSG entra na rodada como líder do Francês, com 55 pontos, enquanto o Nantes é o 9º, com 32 pontos.

Na rodada passada, o PSG goleou o Montpellier por 5 a 0 e a partida ficou marcada pelo fato do atacante Neymar receber cartão amarelo após dar um drible em um adversário, que o árbitro considerou que seria uma provocação.