Não basta ser craque

Messi joga muito e joga quieto. Um carrapato gruda em seu tornozelo durante 90 minutos e ele não se altera. Os adversários tentam pará-lo (ou intimidá-lo) com faltas seguidas, e ele vai em frente sem reclamar. Ao mostrar-se imune a provocações e indiferente ao antijogo, o craque do Barcelona diz aos adversários: não estou nem aí com o que vocês fazem, meu negócio é jogar bola.

Neymar ainda não atingiu esse grau de maturidade. Ele não deixa de ir para cima dos marcadores porque apanha ou é provocado, mas perde a paciência com facilidade. E quando isso acontece seu rendimento cai. No amistoso da Seleção contra o México em Dallas e no jogo contra o Corinthians na Vila pela Libertadores ele só não foi expulso por causa da benevolência dos árbitros, porque cometeu faltas que deveriam ter sido punidas com o cartão vermelho.

Quando não consegue fazer o seu jogo – seja por receber uma marcação que não lhe oferece espaço, seja por sofrer faltas seguidas – ele vira e mexe entra nas jogadas um pouco acima do tom com a intenção de dar o troco. Esse comportamento mostra para o adversário que a estratégia para neutralizá-lo está dando resultado. Neymar deixa de ter o foco exclusivamente em jogar bola e passa a se preocupar também em reclamar e em bater em quem lhe bate.

Pelé era um mestre no revide, mas naquele tempo não havia 20 câmeras esquadrinhando o campo, as expulsões eram raras e ninguém era julgado com base num ato que o juiz não tivesse visto. Hoje é mais difícil ser malandro. Craque não pode ter pavio curto. E os craques que apanham muito, menos ainda. Messi é um exemplo hoje, como Zico foi em sua época. Que Neymar se mire neles.