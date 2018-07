'Não caiu a ficha ainda', diz Lucas Gaúcho no São Paulo

Após o treino desta quarta, o jogador não escondeu a felicidade por ter formado dupla de ataque com Fernandão. O atleta admitiu que ainda se assusta com as consequências e a repercussão causada pelo belo gol de letra que marcou no empate por 1 a 1 com o Vasco, no último domingo, em São Januário, pela rodada passada do torneio nacional.

"Estou tentando assimilar melhor isso. Não caiu a ficha direito ainda. Não sei se vou jogar ainda, mas vou continuar treinando até domingo e, se for escalado, eu estarei pronto", afirmou Lucas Gaúcho, em entrevista para a TV Bandeirantes.

E o jogador revelou que se inspira em um grande craque da história do futebol brasileiro para brilhar com a camisa são-paulina. "O meu grande ídolo é o Romário", disse o jogador, que tem apenas 19 anos e foi promovido nesta temporada ao time profissional do São Paulo.