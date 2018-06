'Não chegou proposta oficial', diz Carille sobre possível saída

O técnico Fabio Carille afirmou neste domingo que ainda não recebeu uma proposta oficial do Al-Hilal para deixar o Corinthians. O treinador também criticou a cobertura da imprensa no episódio após o empate por 1 a 1 contra o Sport, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro.

"Grande parte da imprensa mente demais. O que eu escutei do meu empresário foi até ontem (sábado). Hoje (domingo), eu não falei com ele. Existe a possibilidade de chegada de uma proposta do Al-Hilal. Falaram demais que era meu último jogo na Venezuela, que era o último jogo do Rodriguinho. Um monte de mentira. Peço que o torcedor corintiano acredite no que eu falo. Não chegou nada oficial. Não sei se vai chegar", afirmou o treinador, em tom áspero, em entrevista coletiva na Arena Pernambuco.

Durante a semana, Fábio Carille foi apontado como provável novo técnico do Al-Hilal, que estaria disposto a pagar um salário milionário ao treinador campeão brasileiro e estadual pelo Corinthians. Ele afirmou que poderia pensar caso chegassem "dois caminhões de dinheiro". O valor mensal da proposta seria de R$ 1 milhão, cerca de três vezes mais que os vencimentos no Corinthians.

Neste domingo, o site árabe @AlwatanSA informou que o Al-Hilal está perto de acertar com Jorge Jesus, que acaba de perder a Taça de Portugal pelo Sporting. Faltaria apenas o pagamento da multa rescisória. A definição deve ocorrer nesta segunda-feira.

Sobre o empate em Pernambuco, Carille saiu satisfeito. "Nós sabíamos que o time teria dificuldade por causa das mudanças, mas fizemos um bom jogo. Estamos cumprindo nossos objetivos. Estamos classificados na Copa do Brasil, classificados na Libertadores e estamos entre os primeiros no Campeonato Brasileiro", disse o treinador.