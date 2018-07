'Não consigo tirar o pé', garante corintiano Emerson

SÃO PAULO - O atacante Emerson revelou nesta sexta-feira que o Corinthians vive um dilema na véspera da última rodada do Brasileirão: fugir de divididas diante do São Paulo ou jogar com a máxima vontade o clássico. O jogador, conhecido pela garra em campo, não consegue mudar de postura e tirar o pé.

"Ninguém quer ficar fora do Mundial. Às vezes a gente tenta tirar o pé, o que seria normal, a gente tem uma competição importante, pode sofrer um estiramento, um lesão mais grave. Se você jogar duro, mas leal, corre o risco, mas se tirar o pé também, é uma dúvida cruel", disse ele, antes de revelar que a dúvida é apenas dos companheiros: "Eu não consigo tirar o pé, vou jogar normal, como sempre joguei e espero que ninguém se machuque."

O jogador prevê um grande jogo entre dois times que estão às vésperas de decidir títulos internacionais: o São Paulo da Sul-Americana e o Corinthians o Mundial. O time tricolor vai com força máxima e os corintianos não querem perder o último jogo antes da viagem ao Japão.

"O Tite pede para a gente não tirar o pé e jogar mesmo para vencer o clássico. Mais importante é Mundial que o clássico, então é difícil você separar. Tem a rivalidade dos clubes, dos torcedores, mas a gente tem uma competição importante na frente, ficar fora nesse momento seria muito triste, então não vamos tirar o pé, vamos jogar para ganhar, vai ser um p... jogo", avaliou.

Emerson confirmou que o Corinthians trata o clássico como um teste de fogo antes do Mundial, mas lembra que nada estará ganho mesmo em caso de vitória. "O São Paulo é um teste para o Mundial, mas se vencermos não quer dizer que vamos ser campeão. Oe importante é sair daqui bem, fazer uma grande partida", comentou.