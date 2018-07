'Não dá mais tempo para errar', afirma Marquinhos Gabriel após derrota corintiana

A pressão sobre o Corinthians ficou ainda maior depois da derrota no clássico com o Palmeiras por 2 a 0, no Itaquerão, neste sábado. O time estacionou nos 41 pontos e pode ver a distância para o G4 aumentar até o fim da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Marquinhos Gabriel admite que o time precisa se reencontrar rapidamente e enfatizou: "agora não dá mais tempo de errar."

O jogador, que entrou no lugar de Cristian no decorrer da partida, preferiu não opinar sobre a permanência do treinador. "Não cabe a mim responder. Tenho de fazer minha parte dentro de campo, temos de crescer individualmente para atingir nossos objetivos e tem de ser o mais rápido possível." Cristóvão deixou o gramado escoltado por seguranças.

O resultado também foi lamentado pelo goleiro Cássio, que agradeceu o apoio da torcida. "Rival estando em bom momento, a pressão aumenta. Precisávamos da vitória para chegar ao G4, tomamos um gol no começo e não fizemos bom jogo. Não criamos chances de gol. A torcida apoiou, infelizmente o time não conseguiu a vitória."

O Corinthians tem dois confrontos seguidos com o Fluminense nesta semana, ambos no Itaquerão. Na quarta-feira, às 21h45, as equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, empataram por 1 a 1. O segundo duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro e será disputado no domingo, às 16 horas.