'Não dá pra pensar em final', diz Lucas Lima, do Palmeiras, após perder do Ceará

O meia Lucas Lima, autor da assistência que levou ao gol do Palmeiras na derrota por 2 a 1 contra o Ceará, deu entrevista após deixar o campo neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, em jogo pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo não refletiu o bom futebol que a equipe paulista tem apresentado e que a alçou a ser finalista da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. O jogador, no entanto, afirmou: "Na verdade, acho que a gente fez uma boa partida, ainda corremos atrás, lutamos. Infelizmente não conseguimos o empate".

O time que entrou em campo, no entanto, também não é o esperado para os próximos jogos do Palmeiras, uma vez que era composto por reservas e titulares que estavam afastados por lesões e só agora retornam aos gramados. A expectativa era que o técnico português Abel Ferreira poupasse parte do elenco para a final da Libertadores contra o Santos, no próximo sábado.

"O professor trouxe quem estava melhor fisicamente", disse Lucas Lima, que salientou: "Se a gente ganhasse aqui, poderia ainda estar lutando como campeão brasileiro".

O atleta ressaltou que vencer o Brasileirão ainda é um objetivo do Palmeiras, mesmo que, matematicamente, a conquista pareça distante. "Enquanto houver chance, vamos lutar até o final do Brasileirão", garantiu.

Sobre a final contra o Santos, Lucas Lima afastou a hipótese de que seja o único foco do Palmeiras nesse momento. "Não dá pra pensar em final nenhuma, jogo é jogo" concluiu o meia.