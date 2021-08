'Não deixamos de lutar' diz Lucas Braga após vitória contra Libertad na Sul-Americana

Santos - Após uma vitória dramática contra o Libertad, o Santos pode respirar aliviado. A equipe da Baixada Santista iniciou, na noite desta quinta, a partida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana com vantagem, marcando logo no primeiro tempo.

Na segunda etapa, porém, o time sofreu uma expulsão e um gol do adversário logo no lance seguinte. O triunfo chegou apenas nos acréscimos, com um gol contra que garantiu a tranquilidade do Santos para buscar a vaga nas semifinais. "É superação", disse Lucas Braga após a emocionante partida.

O atleta, que foi decisivo, destacou que houve um esforço extra por parte da equipe para seguir mesmo após a expulsão de Kaiky. O zagueiro recebeu cartão vermelho após puxar Melgarejo, que avançava em direção ao gol. O lance, aos 11 minutos do segundo tempo, deixou o time paulista em desvantagem. No minuto seguinte, Bocanegra marcou e trouxe o empate na Vila Belmiro.

"Não deixamos de lutar, mesmo com um a menos. Fomos coroados com o gol", afirmou Lucas Braga. O atacante, de 24 anos, fez menção ao gol contra de Barboza, aos 47 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória do Santos. Para o jogador, a atuação do time foi boa e dentro do esperado.

"O nosso objetivo era poder vencer em casa, abrir vantagem para o jogo de fora, então fizemos um bom papel", concluiu o atacante do Santos.