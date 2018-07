Não é decisão. Mas é

Palmeiras e Flamengo não decidem o Brasileiro na noite desta quarta-feira. Ao menos não ao pé da letra nem na maneira ortodoxa, aquela na qual um dos dois concorrentes dá volta olímpica, leva a taça para casa e sai em pôster nos jornais do dia seguinte. Mas o clássico entre líder e vice-líder terá peso enorme no rumo das 13 rodadas que restarão até o encerramento da temporada. Sobretudo, se houver vencedor, pois esse abrirá vantagem sobre o mais direto perseguidor e pegará embalo na reta final do torneio.

Um pingo de favoritismo, e ainda assim só no fluido terreno da teoria, fica com o Palmeiras. Por jogar no Allianz, onde tem o melhor retrospecto como mandante dentre os 20 da Série A (perdeu apenas para o Galo), por ter o melhor ataque (42 gols) e uma das defesas menos vazadas (23 vezes até agora). E porque, mesmo sem casa cheia – um setor estará interditado –, atuará com apoio de torcida única, uma vez que a rubro-negra está impedida de acompanhar o time por determinado tempo.

Nesses aspectos se concentram os trunfos virtuais da turma de Cuca, que tem a mesma quantidade de vitórias do rival (14). Não são insuperáveis, verdade, às vezes agem mais como estímulo psicológico. No entanto, podem funcionar como diferencial, no aperto. Mas o Fla é um dos melhores visitantes, ou dos mais incômodos.

Com a bola a rolar, a história muda. Nisso, ambos os lados se assemelham. O Palmeiras gaba-se de ter elenco vasto e variado, que oferece opções de reposição ao treinador. Como no caso da improvável presença de Gabriel Jesus.

Se o jovem artilheiro não tiver condições de atuar – o que, no momento, soa como prudente –, ficam Érik, Rafael Marques, Leandro Pereira e Barrios à disposição. A balança pende, aparentemente, para o atacante paraguaio. Além de incontáveis combinações que surgem para a defesa e o meio-campo.

Zé Ricardo não tem muito do que se queixar nesse pormenor. O grupo encorpou, à medida que a competição se desenrola, chegaram jogadores para aproveitamento imediato e alguns se encaixaram no time à perfeição. Estão aí Diego e Leandro Damião para confirmarem. A dupla é nova na casa, mas tem a preferência do técnico, a ponto de Paolo Guerrero virar alternativa no banco. Mesmo destino coube a Alan Patrick, Cuellar, Marcelo Cirino, Vizeu. Reservas de luxo, como Fernandinho, que virou talismã e recentemente tem marcado gols importantes.

Palmeiras e Flamengo aprenderam a marcar, com Gabriel, Moisés e Tchê Tchê na banda verde, Willian Arão, Márcio Araújo (velho conhecido dos palestrinos) na parte flamenguista. Também recorrem aos laterais para jogadas de ataque. Com o risco de expor-se a contragolpes, como faz Cuca ao manter Zé Roberto solto e muitas vezes desprotegido (domingo, no Sul, vários ataques do Grêmio foram pelas costas do veterano astro). As zagas oscilam, os goleiros dão conta do recado - Jailson na difícil missão de substituir Prass e Muralha, que relegou Paulo Victor a figura decorativa.

O jogo vale como um marco e teste de resistência. O Palmeiras passeia pelos primeiros lugares desde o início e mantém ritmo constante. O Flamengo subiu aos poucos e passa por período de forte aceleração, com quatro vitórias seguidas. Jogo em que não cabe 0 a 0, pelas características das equipes. Até empate destoa. E com tudo para sobrar emoção.

MUDANÇA NO G-4?

Hipótese viável: entra Santos, sai Corinthians no bloco de cima. A diferença é irrisória – 39 a 40 –, os dois jogam fora e contra rivais com motivações diversas. Os santistas visitam o Botafogo em alta (35 pontos), os corintianos topam com o Coritiba com a corda perto do pescoço (29). Pelo futebol que têm mostrado, não será surpresa se o Santos der capote no coirmão paulista.

FAIRPLAY

O Barcelona lascou 7 a 0 no Celtic, pela Champions, nesta terça, no Camp Nou. E os jogadores do time escocês não deram uma botinada em Messi & Cia. Respeito é isso.