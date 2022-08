‘Não entramos preparados’, analisa técnico do Manchester United após goleada

Com apenas dois jogos à frente do Manchester United, o treinador holandês Erik ten Hag já começou a ser cobrado como aconteceu com seus antecessores no cargo. Após a derrota por 4 a 0 para o Brentford neste sábado, o técnico reconheceu que a equipe entrou despreparada em campo e assumiu a responsabilidade pelo acontecido.

"Quando você começa o jogo é preciso estar pronto e nós não estávamos. É decepcionante. Pode parecer um problema em setores individuais, mas futebol é um esporte coletivo. Você precisa trabalhar em conjunto para reagir. Erros acontecem, é preciso aceitar isso, mas nós precisamos saber assumir a responsabilidade", disse Erik.

O treinador precisou se desculpar com os torcedores do clube e reconheceu a necessidade de melhorar ao longo da semana. O próximo jogo do Manchester United será contra o arquirrival Liverpool, sendo que o time acumula duas derrotas em duas partidas neste início de campanha.

"Não é sobre a defesa, é tudo junto, cada erro cometido, especialmente ao lidar com a bola, porque os dois primeiros gols cedidos nós não tomamos a melhor decisão. Não é aceitável o Manchester United tomar quatro gols em 35 minutos. Eu sinto pena pelos torcedores, não joguei da forma que pretendia e não consegui entregar o que devia. Os fãs vieram até aqui, já que aconteceu precisamos melhorar nossos padrões. Temos que melhorar", continuou o treinador.

Desde o fim da temporada 2012/2013, quando o histórico Alex Ferguson deixou o clube, o Manchester United já foi comandado por oito treinadores diferentes e teve como título de maior expressão a Liga Europa conquistada por José Mourinho. Segundo a mídia internacional, o clube pretende acertar de uma a duas contratações na próxima semana. Adrien Rabiot, da Juventus, é um dos nomes especulados no time diante da dificuldade de acerto com Frankie De Jong, do Barcelona.