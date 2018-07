'Não era dia de fazer gol no Marcos', diz Ronaldo

SÃO PAULO - Não podia ter sido uma despedida melhor. Em seu adeus dos gramados, nesta terça-feira, no Pacaembu, Marcos saiu de campo sem ser vazado e ainda marcou um gol, o segundo de sua carreira - ele já havia balançado as redes em uma disputa de pênaltis entre Palmeiras e Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista de 2001.

No amistoso entre Palmeiras campeão da Libertadores e seleção brasileira penta mundial, Marcos contou com uma ajudinha dos companheiros e adversários. Quando Paulo Nunes sofreu um pênalti, todo mundo no estádio fez coro para que o goleiro batesse. Ele foi e levantou o Pacaembu.

Na sua posição, Marcos cumpriu bem o seu papel e ninguém conseguiu superá-lo. "Hoje não é dia de fazer gol no Marcos", falou Ronaldo ainda no intervalo.

Realmente não foram todos da seleção que estavam a fim de estragar a festa de Marcos. Rivaldo, no entanto, tentou o seu gol, sempre parando no goleiro, para alegria da torcida, que explodia em aplausos toda vez que ele encostava na bola. "O Ronaldo tá chutando no cantinho, está duro de pegar", disse também o santo.

Sobre o lance do seu gol, Marcos brincou. "Acho que o Dida deu um mole. Resolvi chutar no meio, pois sei que os goleiros quase nunca ficam parados."

Aos 12 minutos do segundo tempo, Marcos deixou o gol para jogar na linha. Correu, se esforçou, e continuou dando alegrias ao torcedor. Jogou ao lado de Ademir da Guia e tantas outras feras. Viu ainda Sérgio, seu substituto, ser vazado por Edilson e Luizão.

O jogo terminou 2 a 2. Mas nada disso importava. À, meia-noite, já no dia 12/12/2012, o jogo acabou. E o dono da festa foi embora do Pacaembu satisfeito, sabendo que uma grande história chegava ao fim.