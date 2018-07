'Não esperava tantas homenagens', diz ex-goleiro Marcos

SÃO PAULO - O agora ex-goleiro Marcos afirmou nesta sexta-feira que não esperava receber tantas homenagens do Palmeiras, que na noite da última quinta anunciou a construção de um busto do ídolo no Palestra Itália. O monumento foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do clube, que ainda prometeu dar ao ex-jogador de 38 anos um título de sócio-honorário.

"Sinceramente, não esperava que receberia tantas homenagens. É algo mágico, pois desde criança, desde que eu vim jogar aqui no Palmeiras, ouço falar dos bustos que estavam no Palestra. Sou eternamente agradecido ao Palmeiras e não tenho palavras para agradecer ao clube e à torcida por mais essa homenagem", disse Marcos, em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

O ex-goleiro teve a sua aposentadoria confirmada no início deste mês, no dia em que o Palmeiras voltou aos treinos visando a temporada de 2012, e agora curte um período de descanso na praia. E, enquanto descansava, acabou sendo informado e surpreendido na noite da última quinta com a notícia de que terá a sua vitoriosa trajetória no clube eternizada por meio de um busto na futura Arena Palestra Itália, prevista para ficar pronta em 2013.

"Nos últimos anos no Palmeiras, as pessoas sempre falavam que eu ganharia um busto. Mas, de verdade, nunca levei muito a sério porque sempre achei que esse momento nunca fosse chegar (risos). As pessoas sabem que eu não gosto muito de ficar recebendo homenagem, sou uma pessoa muito simples. E, de verdade, não esperava que fosse ganhar um busto lá no Palestra. Recebi centenas de mensagens ontem (quinta-feira) e fiquei pensando a noite toda. Parece que a ficha ainda não caiu", acrescentou Marcos.

O ex-jogador também comentou sobre como tem sido a nova fase de sua vida, depois de quase duas décadas defendendo o Palmeiras. Ele garante estar superando bem este momento difícil, após ter dito, em sua última entrevista como jogador do clube, que ficou "muito mal" quando decidiu se aposentar. "Parece que eu morri", disse, naquela ocasião.

"Achei que iria sofrer mais (risos), mas estou me sentindo muito bem. Mesmo sem jogar, ainda sinto dores no joelho. Fiz a coisa certa e parei no momento ideal. Mas, claro, sinto falta das ''resenhas'' do dia a dia, das conversas com os jogadores... Isso eu sinto falta. Os ''caras'' não vão se livrar de mim. Assim que eu voltar da praia, vou aparecer na Academia (de Futebol) para ''atazanar'' todo mundo", completou.

Marcos ainda falou sobre este início de ano do Palmeiras e elogiou o desempenho apresentado pela equipe nos dois primeiros jogos do Campeonato Paulista. Afastado dos gramados, ele disse que assistiu pela TV a equipe bater o Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista, e empatar por 1 a 1 com a Portuguesa, no Pacaembu.

"Por se tratar de um início de temporada, o time foi muito bem. O elenco não mudou muito e a garra e a superação continuam as mesmas. Com os reforços que chegaram, tenho certeza de que o Palmeiras vai brigar pelas primeiras posições e, com certeza, é um dos candidatos ao título", aposta.