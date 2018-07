'Não estamos no nível de Portugal', diz técnico checo

Depois de levar de 4 a 1 da Rússia na primeira rodada da fase de grupos, a República Checa se recuperou na competição, avançou às quartas de final, mas não teve chances contra o time português, melhor em campo desde o primeiro minuto.

"Na primeira etapa conseguimos equilibrar o jogo, mas no segundo fomos perdendo força e ficou fácil para Portugal fazer o gol", avaliou Bilek. Parecendo conformado, o treinador não se cansou de elogiar o time português e principalmente o astro Cristiano Ronaldo. "Ele é simplesmente melhor. Ele sabe jogar com a cabeça e com os dois pós."

Bilek, porém, lembrou também da ausência do lesionado Rosicky, "um jogador excepcional" e elogiou a campanha do seu elenco. "Toda a equipe mostrou personalidade e nunca desistimos. Foi umn grande sucesso chegar às quartas de final depois do jogo decepcionante contra a Rússia. Podemos manter nossas cabeças erguidas."